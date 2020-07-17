Тамбовчанин расправился в 40-летним пасынком, который, по его мнению, сидел у него «на шее»

15 июля одном из домов села Платоновка Рассказовского района обнаружили тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту в Рассказовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемым в совершении этого преступления стал 52-летний отчим погибшего.

По версии следствия, последние полгода мужчины проживали вместе, оба нигде не работали и периодически употребляли спиртное. Утром 15 июля хозяин жилища упрекнул пасынка в том, что тот живет у него как «нахлебник» и не пытается обеспечивать себя самостоятельно. По этому поводу между родственниками произошел конфликт, во время которого отчим схватил со стола нож и нанес пасынку несколько ударов в область груди. От полученных ранений мужчина сразу скончался.

- По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.