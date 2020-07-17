В Тамбовской области под колеса авто «Daewoo Nexia» попал 17-летний велосипедист

17 Июль 2020 2020-07-17T11:15:12+03:00

Молодого человека на скорой отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Молодого человека с травмами доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В Мичуринске под колеса легкового авто попал 17-летний велосипедист. ДТП с его участием произошло 16 июля в 14 часов 16 минут на Липецком шоссе в районе дома №53 города Мичуринска. По данным областного УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на подростка, управлявшего велосипедом.

- В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ «Городская больница имени С.С. Брюхоненко города Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU