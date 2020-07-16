«Волковский спиртозавод» в Тамбове наказывали за невыплату зарплат

16 Июль 2020 2020-07-16T17:30:04+03:00

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Прокуратура Ленинского района проводила проверку по жалобам сотрудников «Волковского спиртозавода». Обращения от работников предприятия, которые несколько месяцев не получали зарплату, поступили еще в мае этого года. По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства руководителю организации, а общество, как юридическое лицо, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов, на основании которых служба судебных приставов, в случае появления на счетах предприятия денег, могла арестовать их и погасить долг предприятия перед работниками. Суд удовлетворил выдачу таких приказов на сумму 3,5 млн рублей. Однако денег у «Волковского спиртозавода» так и не появилось, поэтому людям до сих пор ничего не выплатили, более того, долг за последние несколько месяцев вырос до 5 млн рублей.

- В рамках продолжающихся надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования по защите прав работников на оплату труда и привлечение виновных к установленной законом ответственности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU