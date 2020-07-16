Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить статус ветерана ВОВ

Прокуратура Тамбовского района установила, что региональное управление социальной защиты и семейной политики отказало 89-летнему пенсионеру в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла из-за отсутствия документов, подтверждающих его стаж.

Проверка показала, что с 1943 по 1945 год мужчина работал в колхозе «Заря социализма» Тамбовского района. Однако,соответствующие архивные документы не сохранились. Встав на защиту социальных прав пенсионера, прокуратура направила в суд заявление об установлении факта его работы в тылу во время войны.

- Заявление судом рассмотрено и удовлетворено. После вступления решения суда в законную силу пенсионеру будет присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны, что позволит ему пользоваться предусмотренными законодательством Российской Федерации мерами социальной поддержки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.