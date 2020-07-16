2020-07-16T18:15:52+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали 29-летнего липчанина за серию краж велосипедов

Мужчине грозит до пяти лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе полицейские задержали 29-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в серии краж велосипедов. Заявление о краже двухколесного транспорта поступило в дежурную часть 14 июля этого года. Потерпевший сообщил, что в период времени с 07:00 до 12.30 неизвестный проник в подъезд многоэтажки по улице Солнечной, откуда украл принадлежавшее ему транспортное средства. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Тельмана. Из подъезда пропал велосипед «Стингер».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след вора. Также установлено, что липчанин причастен к совершению еще семи аналогичных преступлений на территории Первомайского района.

Известно, что злоумышленник приезжал на электричке в поселок из города Чаплыгина Липецкой области. В подъездах многоэтажных домов мужчина находил оставленный без присмотра велосипед, совершал кражу и своим ходом отправлялся назад. В дальнейшем он продавал украденное имущество на территории своего региона.

- По данным фактам следственным отделом МОМВД России «Первомайский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с действующим законодательством за совершение подобных преступлений мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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