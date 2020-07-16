2020-07-16T16:03:30+03:00
Общество

В Мичуринске капитально отремонтируют одну из крупнейших школ города

Работы обойдутся более чем в 100 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Капитальный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы области «Развитие образования»Капитальный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы области «Развитие образования»Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Мичуринске стартовал капитальный ремонт школы №1. Она была основана в 1936 году и является одним из крупнейших учебных общеобразовательных учреждений наукограда. На сегодняшний день рабочие занимаются заменой коммуникаций и демонтажом старой кровли. Подрядчик также начал работы по укреплению фундамента спортивного зала.

- Само здание опутали строительные леса. Конструкция понадобится специалистам для отбивки фасада и его обновления. Стоит отметить, что здание является выявленным объектом культурного наследия Тамбовской области, так что все работы будут проведены в соответствии с необходимыми требованиями. Разработанный проект капитального ремонта этого корпуса получил положительное заключение государственной экспертизы, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Капремонт школы проводится в рамках реализации государственной программы области «Развитие образования». На работы потратят свыше 100 млн рублей. Из них — около 91 млн - деньги федерального бюджета, около 9 млн рублей выделяют из регионального бюджета на условиях софинансирования. Еще порядка 100 тысяч рублей добавят из местного бюджета.

- Предстанет в обновленном виде перед своими учениками и педагогами и другой корпус школы, расположенный на улице Красной, 134. На эти цели потратят порядка 74 миллионов рублей. После получения положительного заключения государственной экспертизы, в ходе электронного аукциона будет определен подрядчик. Завершить работы на этом объекте планируют в конце текущего года, - добавили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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