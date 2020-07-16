2020-07-16T14:00:21+03:00
Происшествия

В Тамбове студент пытался ограбить пенсионерку, но испугался и убежал

Женщина начала шуметь, привлекая внимание прохожих
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские полицейские задержали 17-летнего парня, который пытался вырвать из рук 69-летней пенсионерки сумку с деньгами и личными вещами. Инцидент произошел на улице Карьерной у дома №48.

Молодой человек напал на пенсионерку, но отобрать сумку у него не получилось. Женщина стала кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Тогда парень испугался и убежал.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался студент одного из средне специальных учебных заведений. Юноша признался в содеянном и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские полицейские задержали 29-летнего липчанина за серию краж велосипедов
«Волковский спиртозавод» в Тамбове наказывали за невыплату зарплат
Из-за обнаружения коронавируса у игроков ФК «Сочи» матч с Тамбовом отменен
Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить статус ветерана ВОВ
В Мичуринске капитально отремонтируют одну из крупнейших школ города
Тамбовчанин, до смерти избивший сожительницу, получил реальный срок после отмены принудительного лечения
Тамбовчане могут записаться на прием в МФЦ через мобильное приложение
В Тамбове студент пытался ограбить пенсионерку, но испугался и убежал
Мошенники обманывают тамбовских предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора
Тамбовчанин, который расправился с супругой и напал на 17-летнего сына, отправится в колонию на 19 лет
В аварии под Тамбовом пострадал 3-летний ребенок
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию
В Тамбовской области два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом
На Центральном рынке Тамбова «накрыли» игровой клуб
В Черноземье Сбербанк открыл счета эскроу на сумму около 4,5 млрд рублей
Мичуринец, находясь в гостях, угрожал убить вилкой хозяйку дома
В Сбербанке снизили первоначальный взнос по ипотеке
В Моршанске мужчину бросили на полевой дороге после ДТП: пострадавший умер в реанимации
Более 20 тамбовских улиц останутся без света
В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»
В Красненском карьере Тамбова утонула студентка из Индии
Уваровцам предлагают выбрать название для обновленной зоны отдыха возле памятника Ленину
В Астраханской области задержали мошенника, обманувшего жителя Тамбовщины
В Тамбове 17-летний парень ограбил студентку