В Тамбове студент пытался ограбить пенсионерку, но испугался и убежал

16 Июль 2020 2020-07-16T14:00:21+03:00

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Тамбовские полицейские задержали 17-летнего парня, который пытался вырвать из рук 69-летней пенсионерки сумку с деньгами и личными вещами. Инцидент произошел на улице Карьерной у дома №48.

Молодой человек напал на пенсионерку, но отобрать сумку у него не получилось. Женщина стала кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Тогда парень испугался и убежал.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался студент одного из средне специальных учебных заведений. Юноша признался в содеянном и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU