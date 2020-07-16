В Тамбове студент пытался ограбить пенсионерку, но испугался и убежал
Тамбовские полицейские задержали 17-летнего парня, который пытался вырвать из рук 69-летней пенсионерки сумку с деньгами и личными вещами. Инцидент произошел на улице Карьерной у дома №48.
Молодой человек напал на пенсионерку, но отобрать сумку у него не получилось. Женщина стала кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Тогда парень испугался и убежал.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался студент одного из средне специальных учебных заведений. Юноша признался в содеянном и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности.
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU