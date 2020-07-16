Тамбовчане могут записаться на прием в МФЦ через мобильное приложение

16 Июль 2020 2020-07-16T14:37:47+03:00

Чтобы записаться на прием через мобильное приложение, надо быть зарегистрированным на портале госуслуг Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области стало возможным попасть в МФЦ, записавшись на прием через мобильное приложение. С его помощью жители региона могут получить подробную информацию о перечне документов, необходимых для получения услуги, сроках ее оказания, а также размере госпошлины.

Воспользовавшись сервисом «Предварительная запись в МФЦ», пользователям предлагается выбрать нужную услугу и удобное время. При этом, чтобы записаться на прием, необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Само мобильное приложение доступно для платформ Android и IOS.

- Во время пандемии мы поняли, что еще один канал для предварительной записи в МФЦ очень нужен. Через мобильное приложение можно и отказаться от записи на посещение МФЦ, - сказала директор департамента государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации Тамбовской области Елена Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU