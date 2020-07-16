Тамбовчанин, до смерти избивший сожительницу, получил реальный срок после отмены принудительного лечения

В Уваровском районе суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство.

Как установили следствие и суд, 29 июня 2015 года осужденный на своей машине совместно с сожительницей и ее подругой поехал в село Нижний Шибряй Уваровского района. По пути между гражданскими супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина избил 24-летнюю женщину. В этот же день потерпевшую доставили в больницу, где через неделю она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

В связи с выявленным временным психическим расстройством, возникшим после совершения преступления, мужчина до сентября 2019 года находился на принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Когда его здоровье улучшилось, суд отменил принудительное лечение и назначил ему реальный срок.

- После рассмотрения уголовного дела в общем порядке злоумышленнику назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме этого, он обязан выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.