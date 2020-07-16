Тамбовчанин, который расправился с супругой и напал на 17-летнего сына, отправится в колонию на 19 лет

16 Июль 2020 2020-07-16T12:24:40+03:00

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48-летнего жителя Никифоровского района признали виновным в убийстве супруги и покушении на убийство своего 17-летнего сына. По версии суда и следствия, вернувшись домой после празднования юбилея родственника ночью 7 июля прошлого года, супруги поссорились. Во время конфликта глава семейства схватил со стола нож и нанес женщине несколько ударов в живот. Раненая супруга успела выбежать из дома, но уже на улице потеряла сознание.

Конфликт между родителями пытался прекратить их 17-летний сын, которому отец также нанес несколько ударов ножом. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 40-летней женщины и госпитализировали юношу в больницу. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он остался жив.

- Приговором суда фигуранту по совокупности преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU