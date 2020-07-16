Мошенники обманывают тамбовских предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора

16 Июль 2020 2020-07-16T13:12:39+03:00

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Жителей Тамбовской области предупреждают о новых видах мошеннических действий. Так, в последнее время участились случаи обращений предпринимателей с жалобами на звонки из «Роспотребнадзора».

Во всех случаях бизнесменам звонили якобы «сотрудники Управления Роспотребнадзора» и оповещали их о предстоящих проверках учреждений (предприятия общепита, магазины мебели, магазины строительных материалов).

Аферисты предлагали тамбовчанам услуги курьерской доставки печатной продукции на тему профилактики COVID-19, в том числе проверочные листы, журналы, и другие материалы для оформления уголков потребителя.

- Обращаем внимание предпринимательского сообщества, что Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области является органом государственной власти. Мы не оказываем возмездных услуг по консультированию, не осуществляем продажу печатной типографской продукции. В соответствии с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, - пояснили в управлении.

Обо всех случаях мошенничества тамбовчан просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU