2020-07-16T11:51:45+03:00
Происшествия

В аварии под Тамбовом пострадал 3-летний ребенок

«ВАЗ», в котором находился малыш, столкнулся с иномаркой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Травмы в аварии получили четыре человекаТравмы в аварии получили четыре человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой в числе прочих пострадал 3-летний ребенок, произошла 15 июля в 15 часов 50 минут на 2 километре автодороги «Комсомолец - станция «Селезни», проходящей по территории Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Carisma», под управлением 28-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-21102», 73-летний мужчина и 64-летняя женщина, их доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадал также 3-летний пассажир отечественного авто, мальчика отправили в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники обманывают тамбовских предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора
Тамбовчанин, который расправился с супругой и напал на 17-летнего сына, отправится в колонию на 19 лет
В аварии под Тамбовом пострадал 3-летний ребенок
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию
В Тамбовской области два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом
На Центральном рынке Тамбова «накрыли» игровой клуб
В Черноземье Сбербанк открыл счета эскроу на сумму около 4,5 млрд рублей
Мичуринец, находясь в гостях, угрожал убить вилкой хозяйку дома
В Сбербанке снизили первоначальный взнос по ипотеке
В Моршанске мужчину бросили на полевой дороге после ДТП: пострадавший умер в реанимации
Более 20 тамбовских улиц останутся без света
В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»
В Красненском карьере Тамбова утонула студентка из Индии
Уваровцам предлагают выбрать название для обновленной зоны отдыха возле памятника Ленину
В Астраханской области задержали мошенника, обманувшего жителя Тамбовщины
В Тамбове 17-летний парень ограбил студентку