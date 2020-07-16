В аварии под Тамбовом пострадал 3-летний ребенок

16 Июль 2020 2020-07-16T11:51:45+03:00

Травмы в аварии получили четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой в числе прочих пострадал 3-летний ребенок, произошла 15 июля в 15 часов 50 минут на 2 километре автодороги «Комсомолец - станция «Селезни», проходящей по территории Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Carisma», под управлением 28-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-21102», 73-летний мужчина и 64-летняя женщина, их доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадал также 3-летний пассажир отечественного авто, мальчика отправили в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU