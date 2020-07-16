В Тамбовской области два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом
Авария, в которой погибли два человека, произошла 15 июля в четыре часа дня на 103 километре автодороги Р22 «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Kia Riо» без прав, не справился с управлением машиной, вылетел в кювет и врезался в световую опору.
- В результате аварии пассажиры автомобиля, 27-летний мужчина и 46-летняя женщина, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Пострадавшие не дожили до приезда скоройФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU