2020-07-16T11:11:53+03:00
Общество

Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию

Испытания пройдут почти 3 тысячи ребят
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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16 июля тамбовские выпускники сдают экзамен по химии и обществознанию. Последний предмет на протяжении последних нескольких лет является одним из самых популярных. В этом году по количеству сдающих он занимает второе место - уступает лишь обязательному предмету, русскому языку.

Как отметили в управлении образования и науки области, на Тамбовщине открыты 26 пунктов сдачи экзаменов в школах и 4 пункта на дому для детей с особыми возможностями здоровья.

Экзамен по обществознанию в регионе будут сдавать 2058 выпускников. Он включает в себя 29 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Для прохождения минимального порога необходимо набрать 42 балла.

Знания по химии продемонстрируют 753 человека. 35 заданий по химии нужно будет выполнить за 3,5 часа. Для успешной сдачи надо получить минимум 36 баллов. Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 30 июля. А уже завтра ребята узнают результаты экзаменов по литературе, информатике и географии.

- Все пункты проведения экзаменов оборудованы онлайн-наблюдением, работает ситуационно-информационный центр, который осуществляет ежедневный контроль за проведением единого государственного экзамена, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В регионе традиционно работают горячие линии по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: 8(4752) 79-23-24; 8(4752) 72-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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