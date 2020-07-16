2020-07-16T09:41:10+03:00
Происшествия

На Центральном рынке Тамбова «накрыли» игровой клуб

Полицейские проводят проверку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Руководила в клубе 32-летняя администраторРуководила в клубе 32-летняя администраторФото: УМВД России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тамбову получили информацию о том, что в одноэтажном помещении в районе Центрального рынка города Тамбова проводятся подпольные азартные игры. 14 июля стражи порядка отправились по указанному адресу и действительно обнаружили игорное заведение, которое располагалось за железной дверью. Работало оно без каких-либо вывесок и наименований. Внутри полицейские нашли компьютерное оборудование, на котором и проводились азартные игры. Оно было изъято. Сотрудники полиции опросили 32-летнюю женщину, которая являлась администратором в данном клубе. Противозаконная деятельность заведения прекращена.

- По факту организации подпольных азартных игр проводится проверка, по окончании которой виновные понесут наказание в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники обманывают тамбовских предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора
Тамбовчанин, который расправился с супругой и напал на 17-летнего сына, отправится в колонию на 19 лет
В аварии под Тамбовом пострадал 3-летний ребенок
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию
В Тамбовской области два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом
На Центральном рынке Тамбова «накрыли» игровой клуб
В Черноземье Сбербанк открыл счета эскроу на сумму около 4,5 млрд рублей
Мичуринец, находясь в гостях, угрожал убить вилкой хозяйку дома
В Сбербанке снизили первоначальный взнос по ипотеке
В Моршанске мужчину бросили на полевой дороге после ДТП: пострадавший умер в реанимации
Более 20 тамбовских улиц останутся без света
В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»
В Красненском карьере Тамбова утонула студентка из Индии
Уваровцам предлагают выбрать название для обновленной зоны отдыха возле памятника Ленину
В Астраханской области задержали мошенника, обманувшего жителя Тамбовщины
В Тамбове 17-летний парень ограбил студентку