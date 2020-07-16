На Центральном рынке Тамбова «накрыли» игровой клуб

16 Июль 2020 2020-07-16T09:41:10+03:00

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тамбову получили информацию о том, что в одноэтажном помещении в районе Центрального рынка города Тамбова проводятся подпольные азартные игры. 14 июля стражи порядка отправились по указанному адресу и действительно обнаружили игорное заведение, которое располагалось за железной дверью. Работало оно без каких-либо вывесок и наименований. Внутри полицейские нашли компьютерное оборудование, на котором и проводились азартные игры. Оно было изъято. Сотрудники полиции опросили 32-летнюю женщину, которая являлась администратором в данном клубе. Противозаконная деятельность заведения прекращена.

- По факту организации подпольных азартных игр проводится проверка, по окончании которой виновные понесут наказание в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU