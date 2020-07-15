2020-07-15T18:00:33+03:00
Происшествия

Мичуринец, находясь в гостях, угрожал убить вилкой хозяйку дома

Между мужчиной и женщиной произошла ссора
Ксения АЛЕШИНА
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В микрорайоне Кочетовка города Мичуринска 55-летний мужчина напал с вилкой на свою знакомую, у которой находился в гостях. Житель наукограда поссорился с хозяйкой дома и в критический момент конфликта накинулся на нее и угрожал убийством.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Стражи порядка задержали мичуринца и доставили его в отдел полиции, где он признал свою вину.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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