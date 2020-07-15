В Моршанске мужчину бросили на полевой дороге после ДТП: пострадавший умер в реанимации

15 Июль 2020 2020-07-15T17:01:09+03:00

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В Моршанске разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадал мужчина. Здесь около 20 часов 11 июля на полевой дороге примерно в 3 километрах за магазином «Магнит» по ул. Ленина обнаружили человека с травмами, характерными для ДТП. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», где он, как сообщает местная администрация, впоследствии скончался.

Госавтоинспекция обращается к жителям города и района. Все, кто владеет какой-либо информацией или стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия, просьба обратиться в отдел ГИБДД МОМВД России «Моршанский» по телефонам 48975 (ГИБДД), 44667 (дежурная часть), либо по адресу: ул. Первомайская, д.54, каб.8, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU