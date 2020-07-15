Более 20 тамбовских улиц останутся без света

15 Июль 2020 2020-07-15T16:05:57+03:00

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В Тамбове 16 июля в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ отключат электроэнергию в домах 1-24 по переулку Совхозному. Света не будет с 9.30 до 16.30.

Кроме того, в этот день свет отключат на 22 улицах из-за работ по опиловке деревьев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:

с 9.00 до 12.00

пер. Трегуляевский, д. 1-34;

ул. Айвазовского;

ул. Докучаева, д. 37-45;

ул. Д.Бедного, д. 6-51;

ул. Гайдара, д. 65-92;

ул. Балашовская, д. 1-40;

пер. 1-й Балашовский, д. 1-36;

пер. 2-й Балашовский, д. 1-29;

пер. 3-й Балашовский, д. 1-36;

пер. Боткина, д. 1-20;

пер. Яшина, д. 1-47.

с 9.00 до 12.00:

ул. Трегуляевская, д. 8-36;

ул. Энгельса, д. 86-129;

пер. Энгельса, д. 1-15;

пр. Посадочный, д. 1-17;

пр. Флотский, д. 1-8;

ул. С-Ценского, д.110-133

с 13.00 до 16.00

пр. Панфиловский, д. 1-12;

пр. Некрасовский, д. 1-10;

пр. Серпуховской, д. 1-9;

пр. Смоленский, д. 1-5;

пр. Товарищеский, д. 7-11.

ИСТОЧНИК KP.RU