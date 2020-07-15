Более 20 тамбовских улиц останутся без света
В Тамбове 16 июля в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ отключат электроэнергию в домах 1-24 по переулку Совхозному. Света не будет с 9.30 до 16.30.
Кроме того, в этот день свет отключат на 22 улицах из-за работ по опиловке деревьев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам:
с 9.00 до 12.00
пер. Трегуляевский, д. 1-34;
ул. Айвазовского;
ул. Докучаева, д. 37-45;
ул. Д.Бедного, д. 6-51;
ул. Гайдара, д. 65-92;
ул. Балашовская, д. 1-40;
пер. 1-й Балашовский, д. 1-36;
пер. 2-й Балашовский, д. 1-29;
пер. 3-й Балашовский, д. 1-36;
пер. Боткина, д. 1-20;
пер. Яшина, д. 1-47.
с 9.00 до 12.00:
ул. Трегуляевская, д. 8-36;
ул. Энгельса, д. 86-129;
пер. Энгельса, д. 1-15;
пр. Посадочный, д. 1-17;
пр. Флотский, д. 1-8;
ул. С-Ценского, д.110-133
с 13.00 до 16.00
пр. Панфиловский, д. 1-12;
пр. Некрасовский, д. 1-10;
пр. Серпуховской, д. 1-9;
пр. Смоленский, д. 1-5;
пр. Товарищеский, д. 7-11.
ИСТОЧНИК KP.RU