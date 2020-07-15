В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»

15 Июль 2020 2020-07-15T15:13:45+03:00

Инцидент произошел в городе Моршанске Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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В Моршанске сотрудники исправительной колонии № 5 пресекли доставку запрещенных предметов на территорию жилой зоны учреждения. Они задержали жителя Волгоградской области, который при помощи квадрокоптера пытался перебросить осужденным мобильные телефоны.

- При личном досмотре задержанного обнаружен и изъят летательный аппарат, а также полиэтиленовый пакет. Внутри упаковки находилось три сотовых телефона и одно зарядное устройство. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU