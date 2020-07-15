2020-07-15T15:13:45+03:00
Общество

В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»

Беспилотник перехватили сотрудники исправительного учреждения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Инцидент произошел в городе МоршанскеИнцидент произошел в городе МоршанскеФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Моршанске сотрудники исправительной колонии № 5 пресекли доставку запрещенных предметов на территорию жилой зоны учреждения. Они задержали жителя Волгоградской области, который при помощи квадрокоптера пытался перебросить осужденным мобильные телефоны.

- При личном досмотре задержанного обнаружен и изъят летательный аппарат, а также полиэтиленовый пакет. Внутри упаковки находилось три сотовых телефона и одно зарядное устройство. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колонию Тамбовской области запустили квадрокоптер с «запрещенкой»
В Красненском карьере Тамбова утонула студентка из Индии
Уваровцам предлагают выбрать название для обновленной зоны отдыха возле памятника Ленину
В Астраханской области задержали мошенника, обманувшего жителя Тамбовщины
В Тамбове 17-летний парень ограбил студентку
На Тамбовщине появятся шесть «Школ родственного ухода»
Легковой автомобиль потерял управление на тамбовской трассе и опрокинулся
На Тамбовщине мужчину осудили на 10 лет за убийство односельчанина кочергой
В Тамбовской области работникам спиртзавода задолжали около 5 миллионов рублей
Две жительницы Тамбовщины осуждены за неуплату алиментов
Тамбовские полицейские задержали мужчину, собирающего марихуану на пустыре
Тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование
В Тамбове движение через мост по улице Базарной будет запрещено
В Мичуринске появился новый фонтан
В Тамбовской области 23-летний парень обвиняется в поджоге 180 тонн сена
В тамбовских колониях и СИЗО возобновили прием посылок и передач
В Тамбовской области житель соседнего региона угнал машину у товарища
Тамбовчанин переоформил дом на ребенка в счет погашения долга по алиментам
В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину
Липчанин предстанет перед судом за кражу двух миллионов рублей из сейфов мичуринских организаций
В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре
На шести тамбовских улицах отключат электричество
Моршанская прокуратура добивается от больницы бесплатной транспортировки инвалида на гемодиализ
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов