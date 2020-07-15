2020-07-15T14:11:04+03:00
Происшествия

В Красненском карьере Тамбова утонула студентка из Индии

По свидетельству очевидцев, 21-летняя девушка пыталась спасти подругу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 14 июля в Красненском карьере Тамбова утонула 21-летняя студентка ТГУ им. Державина из Индии. По свидетельству очевидцев, девушка пришла на пляж с приятелями, во время купания она попыталась помочь подруге, которая начала тонуть, но сама ушла под воду. Напомним, это далеко не первая трагедия, произошедшая в карьере. Несмотря на то, что купание здесь запрещено, горожан привлекает это место отдыха. Недавно здесь утонул еще один молодой человек из Марокко.

- Обстоятельства произошедшего выясняют следователи СО по Октябрьскому району г. Тамбов СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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