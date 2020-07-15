Уваровцам предлагают выбрать название для обновленной зоны отдыха возле памятника Ленину

15 Июль 2020 2020-07-15T13:23:46+03:00

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Второй год в Уварово идет масштабная реконструкция территории у Христорождественского храма и памятника Ленину. На эти цели было выделено 25 миллионов рублей. А пока продолжаются работы, местным жителям предложили выбрать название для обновленной общественной территории.

- По поручению главы города Уварово Владислава Денисова объявлен конкурс среди жителей, общественных организаций, трудовых коллективов на лучшее наименование. При этом название территории должно отражать его исторические особенности, архитектурное соседство объектов, находящихся в границах участка, либо историю его возникновения. Оно должно быть благозвучным, оригинальным, созидательным и кратким, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Предложить свой вариант можно в комментариях к посту в группе «Комфортная городская среда. Уварово» в социальной сети Фейсбук, а также на официальном сайте администрации города Уварово в разделе «Предложения по вопросам благоустройства».

Названия для зоны отдыха принимаются до 1 августа. Затем поступившие варианты вынесут на голосование и общественные обсуждения. Отметим, что победитель конкурса получит специальный приз.

Завершить работы по реконструкции общественной территории планируется осенью этого года. В прошлом году там появились пешеходные дорожки, клумбы, лавочки, фонари и урны, а в зеленых зонах высадили деревья и кустарники. На площади у памятника Ленину рабочие частично уложили плитку и отреставрирован постамент памятника.

В текущем году здесь продолжат укладку плитки на площади у памятника Ленину. Запланирован большой объем работ по благоустройству территории между Христорождественским собором вдоль улицы Первомайская. Известно, что на месте бывшей танцплощадки появится сквер с детской спортивно-игровой площадкой, будут выложены плиткой пешеходные дорожки, установлены скамейки и сделано освещение.

Фото: пресс-служба администрации города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU