В Тамбове 17-летний парень ограбил студентку

15 Июль 2020 2020-07-15T12:01:10+03:00

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Тамбовские полицейские задержали 17-летнего грабителя, жертвой которого стала 22-летняя девушка. Инцидент произошел в декабре прошлого года на улице Планировочной. Молодой человек с силой вырвал из рук студентки сумочку, в которой находились банковская карта и документы, после чего убежал.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли следы обуви преступника. Девушка сумела описать, во что он был одет.

В ходе мероприятий оперативники вышли на след подозреваемого. Они доставили в отдел 17-летнего тамбовчанина, проживающего на улице Мичуринской. Молодой человек сознался в грабеже и рассказал, что банковской картой воспользовался, а остальное содержимое сумочки выбросил. По словам парня, на преступление его толкнули материальные трудности.

- В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по п. «Г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU