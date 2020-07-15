В Астраханской области задержали мошенника, обманувшего жителя Тамбовщины

15 Июль 2020 2020-07-15T12:43:11+03:00

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На территории Астраханской области задержан мошенник, обманувший жителя Жердевки. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже запчастей для автомобиля по низким ценам. Он созвонился с продавцом, выбрал необходимый товар и перечислил ему на карту 17 тысяч рублей.

После банковского перевода мужчина несколько раз созванивался с продавцом, но тот каждый раз ссылался на временные трудности для отправки запчастей. После очередного разговора, житель Жердевки понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию.

Тамбовские полицейские установили номер телефона и банковской карты мошенника, а также его место жительства. Под подозрение попал 27-летний молодой человек, проживающий в Волгограде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе розыска подозреваемого совместно с коллегами из других российских регионов было установлено его пребывание на территории Астраханской области. Там мужчина был задержан и помещен в СИЗО по подозрению в совершении аналогичного мошенничества.

Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже имел судимость за мошенничество и подозревался в серии эпизодов на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской области. Он признался в содеянном, но сослался на своих поставщиков, которые, в свою очередь, его обманули.

- Тамбовскими полицейскими изъят мобильный телефон и сим-карта, а также установлены другие телефонные номера и банковские карты, которыми пользовался мошенник для обмана. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела, сбор улик и доказательств совершения мошеннических действий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU