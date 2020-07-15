Легковой автомобиль потерял управление на тамбовской трассе и опрокинулся

15 Июль 2020 2020-07-15T10:35:00+03:00

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Авария, в которой пострадал водитель легкового автомобиля, произошла 14 июля в 16 часов 20 минут на 18 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Пежо - 206» не справился с управлением машиной и вылетел на левую по ходу движения обочину, после чего опрокинулся.

- После аварии водителя доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU