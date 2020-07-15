2020-07-15T11:15:51+03:00
Общество

На Тамбовщине появятся шесть «Школ родственного ухода»

Обучение родственников инвалидов организуют в Мичуринске, Моршанске, Рассказово, Жердевке, Кирсанове и Уварово.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области планируют открыть новые «Школы родственного ухода» в тех городах, где работают пункты проката технических средств реабилитации: Мичуринске, Моршанске, Об этом сообщили в региональном управлении социальной защиты и семейной политики.

- В этих городах на сегодняшний день открыты пункты проката технических средств реабилитации на оснащение которых были выделены денежные средства в размере более 1 млн рублей. Приобретено дополнительно 37 единиц ТСР – это самые востребованные: коляски, ходунки, противопролежневые матрацы, кровати медицинские механические. – говорится в сообщении.

«Школа родственного ухода» - инновационная форма социального обслуживания, призванная научить родственников ухаживать в домашних условиях за больными, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию, так же качественно, как это делают специалисты.

В Тамбовской области на сегодняшний день работают две «Школы родственного ухода»: в Центре социальных услуг населения Сосновского района и в Тамбове на базе центра социального обслуживания населения «Забота».

Обучение в школах прошли уже более 130 родственников. Слушатели школы знакомятся с основами геронтологии, получают практические навыки современного ухода при профилактике осложнений заболеваний. Также их обучают правилам питания и кормления, проведения общегигиенических процедур, пользования средствами реабилитации, создания дома «безопасной среды».

Консультирование в «Школе родственного ухода» осуществляется бесплатно по личному заявлению граждан. Обучение проводится в стационарной, выездной и дистанционной форме. Кроме этого осуществлялись выезды на дом и онлайн-консультации. По всем интересующим вопросам, а также для записи на индивидуальные консультации можно обращаться по телефону: 8 (4752) 47-59-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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