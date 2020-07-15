2020-07-15T09:50:31+03:00
Происшествия

На Тамбовщине мужчину осудили на 10 лет за убийство односельчанина кочергой

Кроме того, он должен будет выплатить родственникам погибшего 1 миллион рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанском районе суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, 25 февраля этого года осужденный во время распития спиртных напитков в доме у односельчанина, посчитал оскорбительными некоторые высказывания хозяина в свой адрес, связанные с криминальным прошлым. Мужчина избил приятеля, в том числе обухом топора и металлической кочергой. От полученных травм головы и множественных переломов ребер 52-летний потерпевший сразу скончался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с возмещением потерпевшей стороне компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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