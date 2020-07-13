2020-07-13T14:21:53+03:00
Общество

Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов

Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка сообщили, что Сбербанк представляет новый сервис для частных инвесторов – ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков Sberbank Investment Research. Новый формат запущен на информационной платформе «Инвестиции. Доходчиво» — проекте, который рассказывает об инвестиционных идеях, инструментах, лайфхаках для начинающих инвесторов и помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка.

Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы, - уточнили в банке.

Инвесторы, которым необходима более подробная и расширенная аналитика, могут стать клиентами брокерского обслуживания Сбербанка и подключить тариф «Инвестиционный», позволяющий получать эксклюзивную аналитическую поддержку от Sberbank Investment Research.

- Последние годы число частных инвесторов в России растет ежемесячно. Только в Сбербанке за год количество открытых брокерских счетов увеличилось более чем вдвое — с 700 тысяч до 1,7 миллиона. Для эффективных инвестиций как новым, так и опытным инвесторам, необходимо обладать актуальной информацией об изменениях на рынке. Наш новый сервис с оперативной аналитикой и прогнозами по основным направлениям, таким как нефть, рубль, рынок акций и облигаций, полностью закрывает эту потребность. Уверен, что экспертиза нашей, без ложной скромности, лучшей на рынке аналитической команды поможет инвесторам еще более осознанно подходить к сбережениям и инвестициям и приумножить свой капитал, - прокомментировал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов.

Sberbank Investment Research – крупнейшая аналитическая команда, освещающая российский фондовый рынок. Аналитики Сбербанка представляют наиболее полную информацию о ситуации и динамике во всех значимых для рынка отраслях. Исследования команды Sberbank Investment Research неизменно занимают верхние строчки в отраслевых рейтингах. Sberbank Investment Research – команда профессионалов из разных стран, с богатым опытом работы на развивающихся рынках, обладающая обширными знаниями общемировых тенденций и российской специфики.

Инвестиции. Доходчиво – образовательный проект, который был запущен в 2019 году. В рамках данной платформы, Сбербанк рассказывает и обучает работе с инвестиционными инструментами, делится практическими навыками и лайфхаками для начинающих и опытных инвесторов. Помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка. Ежемесячная аудитория платформы составляет более 150 тысяч пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов
Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов
Прокуратура потребовала от главы Тамбова организовать наружное освещение на западе города
В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки
Жительница Тамбовщины грозилась убить дочь металлическим ковшом
В Тамбовской области отцу и сыну грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку
В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах
В Мичуринске на время ремонта перекроют часть набережной
В Тамбове машина наехала на бордюр и перевернулась
Тамбовские выпускники сдают физику и историю
15 медработников из Тамбовской области получили орден Пирогова за борьбу с коронавирусом
40 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области на 12 июля
Тамбовчанин пытался вынести из магазина продукты, сумку и обувь
В Тамбовской области за полгода 9 человек отравились грибами
Тамбовчане могут пополнить транспортные карты через любой банк
Тамбовские байкеры станут участниками шоу в Севастополе
Тамбовчанам запретили купаться в фонтане на площади Льва Толстого
В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья
В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге
11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам
Житель Ставрополья обокрал «Почту России» в Тамбовской области