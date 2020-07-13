Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов

13 Июль 2020 2020-07-13T14:21:53+03:00

Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы

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В пресс-службе Центрально-Черноземного банка сообщили, что Сбербанк представляет новый сервис для частных инвесторов – ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков Sberbank Investment Research. Новый формат запущен на информационной платформе «Инвестиции. Доходчиво» — проекте, который рассказывает об инвестиционных идеях, инструментах, лайфхаках для начинающих инвесторов и помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка.

Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы, - уточнили в банке.

Инвесторы, которым необходима более подробная и расширенная аналитика, могут стать клиентами брокерского обслуживания Сбербанка и подключить тариф «Инвестиционный», позволяющий получать эксклюзивную аналитическую поддержку от Sberbank Investment Research.

- Последние годы число частных инвесторов в России растет ежемесячно. Только в Сбербанке за год количество открытых брокерских счетов увеличилось более чем вдвое — с 700 тысяч до 1,7 миллиона. Для эффективных инвестиций как новым, так и опытным инвесторам, необходимо обладать актуальной информацией об изменениях на рынке. Наш новый сервис с оперативной аналитикой и прогнозами по основным направлениям, таким как нефть, рубль, рынок акций и облигаций, полностью закрывает эту потребность. Уверен, что экспертиза нашей, без ложной скромности, лучшей на рынке аналитической команды поможет инвесторам еще более осознанно подходить к сбережениям и инвестициям и приумножить свой капитал, - прокомментировал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов.

Sberbank Investment Research – крупнейшая аналитическая команда, освещающая российский фондовый рынок. Аналитики Сбербанка представляют наиболее полную информацию о ситуации и динамике во всех значимых для рынка отраслях. Исследования команды Sberbank Investment Research неизменно занимают верхние строчки в отраслевых рейтингах. Sberbank Investment Research – команда профессионалов из разных стран, с богатым опытом работы на развивающихся рынках, обладающая обширными знаниями общемировых тенденций и российской специфики.

Инвестиции. Доходчиво – образовательный проект, который был запущен в 2019 году. В рамках данной платформы, Сбербанк рассказывает и обучает работе с инвестиционными инструментами, делится практическими навыками и лайфхаками для начинающих и опытных инвесторов. Помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка. Ежемесячная аудитория платформы составляет более 150 тысяч пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU