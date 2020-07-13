2020-07-13T14:21:32+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от главы Тамбова организовать наружное освещение на западе города

Местные жители оставляли многочисленные жалобы по поводу отсутствия уличных фонарей
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по информации, размещенной в сети Интернет, по поводу отсутствия освещения на улице Тамары Дерунец и 2-м Авиационном проезде.

Проверка показала, что наружное освещение действительно отсутствует по 2-му Авиационному проезду на участке от улицы Делегатской в сторону улицы Светлой, а также по четырем поперечным проездам, обеспечивающим подъезд к жилым домам частного сектора, в том числе и к дому №9 по ул. Тамары Дерунец.

В соответствии с действующим законодательством, организация благоустройства территории муниципального, городского округа относится к вопросам местного значения.

- Несмотря на многочисленные жалобы жителей на отсутствие уличного освещения, небезопасность передвижения в темное время суток, администрацией г. Тамбова каких-либо мер к разрешению сложившейся ситуации не предпринимается. В представлении, внесенном в адрес главы Тамбова, прокуратура потребовала принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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