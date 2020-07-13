В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки

13 Июль 2020 2020-07-13T13:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Моршанском районе суд вынес приговор в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, вечером, 29 октября прошлого года, во время конфликта между двумя разнорабочими на ферме, один из них ударил другого топорищем по голове. От полученного ранения 47-летний потерпевший сразу скончался. Причиной конфликта стала бутылка водки, купленная осужденным, но выпитая потерпевшим без его разрешения.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с взысканием в пользу потерпевшей стороны 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU