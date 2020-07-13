2020-07-13T13:42:57+03:00
Происшествия

В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки

Мужчину приговорили к 9 годам и 4 месяцам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Моршанском районе суд вынес приговор в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, вечером, 29 октября прошлого года, во время конфликта между двумя разнорабочими на ферме, один из них ударил другого топорищем по голове. От полученного ранения 47-летний потерпевший сразу скончался. Причиной конфликта стала бутылка водки, купленная осужденным, но выпитая потерпевшим без его разрешения.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с взысканием в пользу потерпевшей стороны 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов
Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов
Прокуратура потребовала от главы Тамбова организовать наружное освещение на западе города
В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки
Жительница Тамбовщины грозилась убить дочь металлическим ковшом
В Тамбовской области отцу и сыну грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку
В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах
В Мичуринске на время ремонта перекроют часть набережной
В Тамбове машина наехала на бордюр и перевернулась
Тамбовские выпускники сдают физику и историю
15 медработников из Тамбовской области получили орден Пирогова за борьбу с коронавирусом
40 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области на 12 июля
Тамбовчанин пытался вынести из магазина продукты, сумку и обувь
В Тамбовской области за полгода 9 человек отравились грибами
Тамбовчане могут пополнить транспортные карты через любой банк
Тамбовские байкеры станут участниками шоу в Севастополе
Тамбовчанам запретили купаться в фонтане на площади Льва Толстого
В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья
В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге
11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам
Житель Ставрополья обокрал «Почту России» в Тамбовской области