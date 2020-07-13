2020-07-13T13:00:49+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовщины грозилась убить дочь металлическим ковшом

Как выяснилось, подобные ситуации в семье происходили не раз
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение об угрозе убийством. Установлено, что в селе Круглое произошла ссора между 60-летней местной жительницей и ее 36-летней дочерью, который чуть не закончился трагедией.

Оказалось, что мать, держа в руках металлический ковш, угрожала дочери убийством. После того, как конфликт утих, последней удалось вызвать полицию, чтобы унять буйную родственницу.

- В отношении злоумышленницы ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Выяснилось, что у 60-летней жительницы села Круглое подобное поведение происходит уже не первый раз. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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