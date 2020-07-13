В Тамбовской области отцу и сыну грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку

89-летняя пенсионерка из Мичуринского района в сентябре прошлого года стала жертвой разбойного нападения, которое совершили двое местных жителей - отец и сын Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринском районе в суд направлено уголовное дело о совершении разбойного нападения на 89-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел 4 сентября прошлого года в селе Панское. Двое мужчин, отец и сын, в ночное время выставили окно веранды и проникли в дом пожилой женщины, которая проживала одна. Они стали требовать деньги, но несмотря на сильный испуг, старушка отказывалась отдавать им свои сбережения.

Не получив желаемого, злоумышленники связали беспомощную женщину, угрожали ей пытками и сами искали места хранения сбережений. Перевернув весь дом, отец и сын смогли найти всего лишь 4,5 тысячи рублей, которые они взяли себе. Затем мужчины вытащили связанную пенсионерку на приусадебный участок и бросили ее там, после чего ушли. Утром ее нашел сосед, освободил и вызвал полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ «Разбой». Пострадавшая пенсионерка была опрошена, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе розыска стражи порядка задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. По словам мужчин, они были хорошо осведомлены, что пенсионерка проживает одна, поэтому и пошли на преступление.

По решению суда отец и сын были арестованы и помещены в СИЗО города Мичуринска. В ходе расследования уголовного дела полицейскими найдены и опрошены свидетели, назначен и проведен ряд экспертиз, которые подтвердили их причастность к совершению преступления.

- Расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключением оно направлено в суд для принятия окончательного решения. Жителям Мичуринского района грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.