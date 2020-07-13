В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах

13 Июль 2020 2020-07-13T11:41:10+03:00

Кроме того, в течение трех дней ее не будет в двух медицинских учреждениях

Изменить размер текста: A A

В Тамбове в связи с проведением гидравлических испытаний с 13 по 15 июля отключат горячую воду у потребителей, проживающих в районе улиц: К.Маркса, Пирогова, Советская, Пензенская, пл.Льва Толстого, Чичканова, Московская, Ст.Набережная, Пролетарская, Базарная, Мичуринская.

Как сообщает пресс-служба администрации города, горячей воды в этот период также не будет на ряде социальных объектов:

- в двух учебных заведениях – гимназии №7 (ул.Пирогова,14а), школе №5 (ул.Пензенская,62);

- в пяти детских садах - «Золушка» (ул.Пирогова,56), «Улыбка» (ул. Ст.Набережная, 35), «Семицветик» (ул.Пирогова,64), детском саду №70 (ул.Куйбышева,48), «Незабудка» (ул.Пензенская,69);

- в двух медицинских учреждениях – Тамбовском областном кожно-венерологическом клиническом диспансере (ул.К.Маркса,180), Городской клинической больнице №3 г. Тамбова (ул.К.Маркса, 234/365).

ИСТОЧНИК KP.RU