В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах
В Тамбове в связи с проведением гидравлических испытаний с 13 по 15 июля отключат горячую воду у потребителей, проживающих в районе улиц: К.Маркса, Пирогова, Советская, Пензенская, пл.Льва Толстого, Чичканова, Московская, Ст.Набережная, Пролетарская, Базарная, Мичуринская.
Как сообщает пресс-служба администрации города, горячей воды в этот период также не будет на ряде социальных объектов:
- в двух учебных заведениях – гимназии №7 (ул.Пирогова,14а), школе №5 (ул.Пензенская,62);
- в пяти детских садах - «Золушка» (ул.Пирогова,56), «Улыбка» (ул. Ст.Набережная, 35), «Семицветик» (ул.Пирогова,64), детском саду №70 (ул.Куйбышева,48), «Незабудка» (ул.Пензенская,69);
- в двух медицинских учреждениях – Тамбовском областном кожно-венерологическом клиническом диспансере (ул.К.Маркса,180), Городской клинической больнице №3 г. Тамбова (ул.К.Маркса, 234/365).
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