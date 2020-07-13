В Тамбове машина наехала на бордюр и перевернулась
В аварии пострадали двое подростков
Легковое авто перевернулосьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое подростков, произошла 12 июля в 1 час 20 минут на улице Карла Маркса в районе дома №350 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 48-летний водитель автомобиля «Lada-Granta» не учел безопасный боковой интервал до ближайшего края проезжей части, допустил наезд на бордюрный камень, после чего его машина опрокинулась.
- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля, пятнадцатилетнего и семнадцатилетнего подростков доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU