Тамбовские выпускники сдают физику и историю
13 июля выпускникам Тамбовской области предстоит показать свои знания по физике и истории.
Как пояснили в управлении образования и науки области, сегодня будет открыт 21 пункт проведения экзаменов в школах и три пункта на дому для ребят с особыми возможностями здоровья.
ЕГЭ по истории будут сдавать 928 участников. За 3 часа 55 минут им нужно выполнить работу из двух частей и 25 заданий.
Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 998 ребят. Работа состоит из двух частей, которые включают в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.
- Результаты пройденных тестов тамбовские выпускники узнают не позднее 27 июля, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU