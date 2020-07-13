Тамбовские выпускники сдают физику и историю

13 Июль 2020 2020-07-13T09:40:21+03:00

На экзамены зарегистрировались почти 2 тысячи человек

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13 июля выпускникам Тамбовской области предстоит показать свои знания по физике и истории.

Как пояснили в управлении образования и науки области, сегодня будет открыт 21 пункт проведения экзаменов в школах и три пункта на дому для ребят с особыми возможностями здоровья.

ЕГЭ по истории будут сдавать 928 участников. За 3 часа 55 минут им нужно выполнить работу из двух частей и 25 заданий.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 998 ребят. Работа состоит из двух частей, которые включают в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

- Результаты пройденных тестов тамбовские выпускники узнают не позднее 27 июля, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU