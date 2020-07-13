В Мичуринске на время ремонта перекроют часть набережной
Ограничение продлится до 25 июля
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Работы по строительству ландшафтного парка в районе набережной реки Лесной Воронеж в Мичуринске продолжаются. В связи с этим на участке дороги от улицы Основной Питомник до кафе «Бригантина» на набережной города с 10 по 25 июля 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта и пешеходов.
- Разрешат проезд к месту работ только специальному автотранспорту, задействованному в строительстве, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU