2020-07-09T12:00:31+03:00
Происшествия

Пасынок-игроман лишил родственника новой двери

23-летний парень украл ее из гаража и по дешевке продал знакомому
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 июля в дежурную часть полиции МОМВД Рассказовский от 63-летнего мужчины поступило сообщение о краже. Выяснилось, что несколько месяцев назад он купил себе новую дверь за 15 тысяч рублей, которую поставил на хранение в гараж. А когда посетил его снова, двери не обнаружил.

Полицейские установили людей, которые имели доступ в гараж. Выяснилось, что к краже может быть причастен пасынок владельца имущества. 23-летнего парня опросили в отделе полиции, где он признался, что похитил дверь в конце апреля и продал ее знакомому за 5 тысяч рублей. Оказалось, что покупатель успел ее установить себе в дом. Но дверь у него изъяли и вернули владельцу. Средства, которые похититель получил за дверь, он потратил в онлайн-казино. Ранее молодой человек уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и мошенничество.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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