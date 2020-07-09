2020-07-09T11:21:09+03:00
Звезды

В Мичуринске заработала выставка лилий

Экспозиция будет открыта в течение недели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В экспозиции представлены 15 сортов цветовВ экспозиции представлены 15 сортов цветов
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В мичуринском музее достижений науки открылась выставка лилий. В экспозиции 15 сортов этих цветов, выведенных селекционером, заслуженным работником сельского хозяйства Маргаритой Кириеевой.

Лилии из Мичуринска успешно выращиваются в самых разнообразных по климатическим условиям регионах России – в средней полосе, на Северо-Западе, в Краснодарском и Ставропольском крае, в Закавказье, на Урале, в Сибири (в том числе Якутии), на Дальнем Востоке.

- Выставка проходит в Мичуринске уже в пятый раз, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда. - Первая из них была организована по инициативе директора краеведческого музея Олега Сазонова и была приурочена к 90-летию со дня рождения Маргариты Киреевой.

Все представленные сорта зимостойкие, устойчивы к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды. А цветовые варианты лилий удивляют своим разнообразием: окрас от самых нежных светлых оттенков до темных густых цветов. Посетить экспозицию в наукограде можно будет в течение всей недели.

Фото Павла Хотунцева

ИСТОЧНИК KP.RU

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