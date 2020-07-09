В Тамбовской области мотоциклист опрокинулся на трассе

9 Июль 2020 2020-07-09T10:00:31+03:00

Мужчина не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой получил травмы мотоциклист, произошла 8 июля в пять часов вечера на 26 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Столовое-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. По данным областного УГИБДД, 34-летний водитель мотоцикла «ИЖ-611420» не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате аварии водитель получил повреждения и самостоятельно обратился за помощью в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU