2020-07-09T10:42:13+03:00
Происшествия

Обворовавшего тамбовский магазин мужчину вычислили по двум каплям крови

Преступник порезался о разбитое окно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ночь с 20 на 21 июня в Тамбове на ул. Чкалова произошла кража из магазина. Кто-то разбил окно торговой точки, пробрался внутрь и вскрыл кассу, из которой похитил 50 тысяч рублей. Обнаружив утром пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию.

Эксперты-криминалисты обследовали помещение и обнаружили на решетке окна отпечатки пальцев, в торговом зале – следы обуви, а на стекле – пару капель крови. Вор случайно порезался о разбитое окно.

Генетические следы проверили по базе данных, и оказалось, что принадлежат они ранее судимому мужчине. Его задержали, в краже он сознался, однако вернуть украденные деньги не мог – все потратил. Теперь ему придется возместить владельцу магазина материальный ущерб.

- Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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