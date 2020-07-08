На Тамбовщине перенесли «сырный» фестиваль
В администрации Тамбовского района решили перенести 2-ой Фестиваль ремесленного сыра, который планировался на середину июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Первый фестиваль прошел в селе Куксово Татановского сельсовета 13 июля 2019 года и собрал на одной площадке большое количество тамбовских сыроделов.
Фестиваль ремесленного сыра в Притамбовье включал в себя проведение ярмарки народных умельцев и выступление хоровых исполнителей.
В первом фестивале принимали участие не только фермеры, но и личные подсобные хозяйства. Это настоящие мастера в приготовлении сыра. Приезжали сыроделы из Уварово, Мичуринска, Рассказовского и Бондарского районов, Кирсанова, Притамбовья.
- Из-за эпидемиологической ситуации наш фестиваль ремесленного сыра переносится на следующий год. Мы начали готовиться к нему ещё зимой, с желанием провести яркое и полезное мероприятие, но встретимся только следующим летом, - рассказали в администрации Тамбовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU