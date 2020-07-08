2020-07-08T18:01:58+03:00
Звезды

На Тамбовщине перенесли «сырный» фестиваль

Он пройдет летом 2021 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Тамбовского района решили перенести 2-ой Фестиваль ремесленного сыра, который планировался на середину июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Первый фестиваль прошел в селе Куксово Татановского сельсовета 13 июля 2019 года и собрал на одной площадке большое количество тамбовских сыроделов.

Фестиваль ремесленного сыра в Притамбовье включал в себя проведение ярмарки народных умельцев и выступление хоровых исполнителей.

В первом фестивале принимали участие не только фермеры, но и личные подсобные хозяйства. Это настоящие мастера в приготовлении сыра. Приезжали сыроделы из Уварово, Мичуринска, Рассказовского и Бондарского районов, Кирсанова, Притамбовья.

- Из-за эпидемиологической ситуации наш фестиваль ремесленного сыра переносится на следующий год. Мы начали готовиться к нему ещё зимой, с желанием провести яркое и полезное мероприятие, но встретимся только следующим летом, - рассказали в администрации Тамбовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине перенесли «сырный» фестиваль
В Тамбовской области осудили мужчину, забившего собутыльника табуретом
В Тамбове возбудили уголовное дело по мошенничеству в кредитном кооперативе «Золотая Русь»
На 12-ти тамбовских улицах отключат свет
Семьи тамбовских энергетиков приняли участие в корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция»
В Тамбове двое приятелей украли деньги из ящика для пожертвований
Тамбовский пенсионер лишился двухсот долларов после пьяных посиделок с друзьями
В администрации Тамбова назначили нового председателя комитета по молодежной и социальной политике, физкультуре и спорту
Тамбовские росгвардейцы задержали дебошира с отверткой
На Красненском карьере в Тамбове утонул марокканский студент
Тамбовчанин пытался откупиться от автоинспектора 10000 рублей
В Тамбове мужчина погасил долг в размере 1,3 млн рублей, чтобы не остаться без квартиры
Двое тамбовчан обокрали колбасный павильон на Магистральной
Тамбовский фестиваль «Вишневарово» пройдет в онлайн-формате
Тамбовчане пытались похитить рельсы с железнодорожных путей