На Тамбовщине перенесли «сырный» фестиваль

8 Июль 2020 2020-07-08T18:01:58+03:00

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В администрации Тамбовского района решили перенести 2-ой Фестиваль ремесленного сыра, который планировался на середину июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Первый фестиваль прошел в селе Куксово Татановского сельсовета 13 июля 2019 года и собрал на одной площадке большое количество тамбовских сыроделов.

Фестиваль ремесленного сыра в Притамбовье включал в себя проведение ярмарки народных умельцев и выступление хоровых исполнителей.

В первом фестивале принимали участие не только фермеры, но и личные подсобные хозяйства. Это настоящие мастера в приготовлении сыра. Приезжали сыроделы из Уварово, Мичуринска, Рассказовского и Бондарского районов, Кирсанова, Притамбовья.

- Из-за эпидемиологической ситуации наш фестиваль ремесленного сыра переносится на следующий год. Мы начали готовиться к нему ещё зимой, с желанием провести яркое и полезное мероприятие, но встретимся только следующим летом, - рассказали в администрации Тамбовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU