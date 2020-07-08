В Тамбовской области осудили мужчину, забившего собутыльника табуретом

8 Июль 2020 2020-07-08T17:13:48+03:00

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В Моршанске суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие и суд установили, что 6 сентября прошлого года, мужчина выпивал в квартире своего знакомого вместе с другими приятелями. Будучи уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, осужденный стал вести себя агрессивно и избил хозяина жилища фрагментом деревянного табурета. Тело 41-летнего потерпевшего через несколько дней обнаружила его мать. Причиной смерти стала травма головы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU