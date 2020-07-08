2020-07-08T17:13:48+03:00
Происшествия

В Тамбовской области осудили мужчину, забившего собутыльника табуретом

Суд приговорил жителя Моршанска к 8 годам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Моршанске суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие и суд установили, что 6 сентября прошлого года, мужчина выпивал в квартире своего знакомого вместе с другими приятелями. Будучи уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, осужденный стал вести себя агрессивно и избил хозяина жилища фрагментом деревянного табурета. Тело 41-летнего потерпевшего через несколько дней обнаружила его мать. Причиной смерти стала травма головы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тамбовщине перенесли «сырный» фестиваль
В Тамбовской области осудили мужчину, забившего собутыльника табуретом
В Тамбове возбудили уголовное дело по мошенничеству в кредитном кооперативе «Золотая Русь»
На 12-ти тамбовских улицах отключат свет
Семьи тамбовских энергетиков приняли участие в корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция»
В Тамбове двое приятелей украли деньги из ящика для пожертвований
Тамбовский пенсионер лишился двухсот долларов после пьяных посиделок с друзьями
В администрации Тамбова назначили нового председателя комитета по молодежной и социальной политике, физкультуре и спорту
Тамбовские росгвардейцы задержали дебошира с отверткой
На Красненском карьере в Тамбове утонул марокканский студент
Тамбовчанин пытался откупиться от автоинспектора 10000 рублей
В Тамбове мужчина погасил долг в размере 1,3 млн рублей, чтобы не остаться без квартиры
Двое тамбовчан обокрали колбасный павильон на Магистральной
Тамбовский фестиваль «Вишневарово» пройдет в онлайн-формате
Тамбовчане пытались похитить рельсы с железнодорожных путей