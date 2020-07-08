2020-07-08T16:23:17+03:00
Происшествия

В Тамбове возбудили уголовное дело по мошенничеству в кредитном кооперативе «Золотая Русь»

Полицейские выясняют, куда исчезли деньги пайщиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В следственном управлении УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Претензии у правохранителей появились к деятельно кредитно-потребительского кооператива «Золотая Русь». Вот уже несколько месяцев пайщики этой организации не могут вернуть свои средства.

- По версии следствия, на протяжении последних лет руководство кредитного кооператива привлекало финансовые активы пайщиков, но постепенно перестало выплачивать обещанные денежные средства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся следственные действия с руководством и членами правления кредитного потребительского кооператива, направленные на установление обстоятельств хищения денежных средств, а также лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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