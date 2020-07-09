Мичуринец получил условный срок за то, что ударил полицейского ногой в живот

9 Июль 2020 2020-07-09T09:35:10+03:00

Мужчина находился в нетрезвом состоянии на момент совершения преступления

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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, инцидент произошел вечером 14 марта этого года. Во время задержания за совершение административного правонарушения, пьяный мужчина ударил полицейского ногой в живот.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU