Мичуринец получил условный срок за то, что ударил полицейского ногой в живот
Мужчина находился в нетрезвом состоянии на момент совершения преступления
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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как установили следствие и суд, инцидент произошел вечером 14 марта этого года. Во время задержания за совершение административного правонарушения, пьяный мужчина ударил полицейского ногой в живот.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU