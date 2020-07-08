На 12-ти тамбовских улицах отключат свет

8 Июль 2020 2020-07-08T16:01:54+03:00

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 9 июля отключат свет на 12 улицах. Это связано с проведением неотложных аварийно восстановительных работ.

Электричества временно не будет по следующим адресам:

с 9 до 16 часов

- по ул. Дорожной, д.21 - 63;

- по ул. Фестивальной, д.1-90;

- по ул. Дружбы, д.1-88;

- по пр. Нагорной, д.17-25;

с 9 до 12 часов

- по ул. Ерофеевской, д.19-33;

- по ул. Орловской, д.1-21.

- по ул. Дегтярева, д.39-58;

- по ул. Елецкой, д.21-54;

- по ул. Лесной, д.2-36;

- по ул. Петропавловской, д.50-62;

с 9 до 11 часов

- по пр. Энергетиков, д.1-6;

- Моршанскому шоссе, д.29.

ИСТОЧНИК KP.RU