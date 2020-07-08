На 12-ти тамбовских улицах отключат свет
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Тамбове 9 июля отключат свет на 12 улицах. Это связано с проведением неотложных аварийно восстановительных работ.
Электричества временно не будет по следующим адресам:
с 9 до 16 часов
- по ул. Дорожной, д.21 - 63;
- по ул. Фестивальной, д.1-90;
- по ул. Дружбы, д.1-88;
- по пр. Нагорной, д.17-25;
с 9 до 12 часов
- по ул. Ерофеевской, д.19-33;
- по ул. Орловской, д.1-21.
- по ул. Дегтярева, д.39-58;
- по ул. Елецкой, д.21-54;
- по ул. Лесной, д.2-36;
- по ул. Петропавловской, д.50-62;
с 9 до 11 часов
- по пр. Энергетиков, д.1-6;
- Моршанскому шоссе, д.29.
ИСТОЧНИК KP.RU