В Тамбове двое приятелей украли деньги из ящика для пожертвований

8 Июль 2020 2020-07-08T15:05:13+03:00

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В Тамбове полицейские задержали двоих молодых людей 19 и 26 лет, похитивших еще в мае этого года деньги из ящика для пожертвований, который установлен в вестибюле супермаркета на бульваре Энтузиастов.

Стражам порядка понадобилось время, чтобы найти воров, поскольку несмотря на многочисленных свидетелей этого преступления из числа продавцов и покупателей, поймать грабителей «по горячим следам» не удалось.

- Свою добычу в виде денежной суммы 500 рублей они потратили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом на сумму до 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU