Тамбовский пенсионер лишился двухсот долларов после пьяных посиделок с друзьями

В поселке Сатинка полицейские раскрыли кражу 200 долларов США у пенсионера. Выяснилось, что он зашел в гости к знакомому. Встреча продолжилась распитием алкогольных напитков. Когда потерпевший собрался домой, его вызвались проводить двое молодых людей.

Один из провожавших увидел у пенсионера в пакете портмоне и вытащил оттуда долларовые купюры. Несмотря на требования приятеля вернуть деньги нетрезвому пенсионеру, грабитель этого не сделал. На следующий день пожилой мужчина позвонил в полицию.

Вором оказался 30-летний мужчина, проживающий в этом же поселке. Во время допроса он признался в содеянном. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за мелкие хищения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией статьи виновный может быть наказан лишением свободы на срок до четырех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.