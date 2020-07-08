На Красненском карьере в Тамбове утонул марокканский студент
В Тамбове произошло очередное ЧП на воде. По данным СУ СКР по Тамбовской области, 7 июля около 17 часов во время купания в Красненском карьере Тамбова утонул 19-летний студент из Марокко. На место выехали водолазы спасательной станции областного центра.
- Поиски длились продолжительное время из-за большой глубины водоема, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В 19 часов 45 минут погибшего студента подняли на поверхность.
- Обстоятельства и причины его гибели устанавливают следователи СО по Октябрьскому району городу Тамбову регионального СУ СК России, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU