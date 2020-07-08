Тамбовские росгвардейцы задержали дебошира с отверткой

8 Июль 2020 2020-07-08T12:51:33+03:00

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В городе Уварово Тамбовской области сотрудники Росгвардии задержали дебошира в одном из дворов молодежного микрорайона. Нетрезвый мужчина затеял ссору с прохожим и попытался его избить. Затем с отверткой в руках он стал громко кричать на жителей дома.

- Ранее судимого 36-летнего хулигана росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном упрравлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU