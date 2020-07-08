2020-07-08T13:31:09+03:00
Общество

В администрации Тамбова назначили нового председателя комитета по молодежной и социальной политике, физкультуре и спорту

Им стал бывший и.о. директора МАУ «Дом молодежи» Александр Черемисин
Ксения АЛЕШИНА
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Александр ЧеремисинАлександр ЧеремисинФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В мэрии Тамбова сменился председатель комитета по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту. На эту должность глава города назначила Александра Черемисина, который приступит к выполнению рабочих обязанностей с 8 июля.

Александр Черемисин получил высшее образование по специальности «Зарубежная филология (английский язык, литература, немецкий язык)» в ТГУ имени Г.Р. Державина. Имеет ученую степень кандидата филологических наук. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Институт новых технологий и управления» (г.Москва) по специальностям «Менеджмент в образовании» и «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность Александр Черемисин начал в 2012 году в должности старшего вожатого школы № 33 города Тамбова. С 2014 года является председателем Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских организаций». С 2016 года - региональный координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по Тамбовской области. С 2018 года - член Общественной палаты Тамбовской области.

С сентября 2019 года Александр занимал должность заместитель директора по работе с молодежью в МАУ «Дом молодежи», а в дальнейшем исполнял обязанности директора этого муниципального учреждения.

- В сфере молодежной политики с 2005 года Александр Черемисин прошел путь от участника городских проектов до организатора профильных Всероссийских молодежных форумов и слетов. За активную в работу в сфере молодежной политики награжден почетными грамотами администрации города Тамбова и Тамбовской городской Думы, благодарностями администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы, золотой медалью XV Дельфийских игр в номинации «Искусство воспитания» в качестве научного консультанта победителя, юбилейной медалью Международного Союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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