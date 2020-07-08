2020-07-08T09:51:13+03:00
Звезды

Тамбовский фестиваль «Вишневарово» пройдет в онлайн-формате

Вместо двух дней мероприятие будет длиться 2 недели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Уваровский фестиваль «Вишневарово» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Зато проходить праздник будет дольше, с 13 по 26 июля.

- Этот фестиваль должен был стать пятым, юбилейным. Самого «вкусного» события года ждали не только горожане, но и многие гости из других регионов страны и зарубежья. Однако пандемия диктует свои условия и требует корректировки многих событий. Как и многие мероприятия, «Вишневарово» на этот раз перейдёт в интернет, зато продлится не два дня, как это было обычно, а в течение двух недель, - сообщили организаторы.

Фестиваль сохранит ряд основных конкурсов, в которых смогут принять участие все желающие. Это, в первую очередь, конкурс на лучший рецепт приготовления вишнёвого варенья. Для участия необходимо снять и загрузить в интернет ролик продолжительностью до 1 минуты. Приветствуются оригинальные рецепты, атмосфера, в которой готовится это сладкое варево, подача к чаю. Призёр определится по количеству набранных лайков.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут ещё несколько конкурсов. Для модниц - «ВишнЯсветского раута» - конкурс на самую оригинальную шляпку, в оформлении которой приветствуется использование вишни и цветов.

Не забыли и про домашних животных. Чтобы поучаствовать в номинациях «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ», необходимо также выложить фото или видео до 1мин своего любимца в оригинальном наряде в группе фестиваля.

При размещении фото и видео нужно поставить хэштеги: #УваровоСамоеВишнёвоеМестоРоссии, #Вишневарово#БабушкиноВИШНЁВОЕваренье #ВишнЯсветскийраут #ВишнЯПЁС#ВишнЯкот.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество лайков, также будут отмечены специальными призами.

- Основной платформой мероприятия будет официальная группа в социальной сети «Фейсбук» - «Открытый Летний фестиваль "Вишневарово" в Уварово», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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